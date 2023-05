Die weltweit führende Projektormarke AURZEN stellt auf dem Channel Summit EMEA 2023 ihren ersten intelligenten Projektor AURZEN BOOM mit Dolby Audio vor

Beltsville, Md. (ots/PRNewswire) -AURZEN, eine weltweit führende Projektormarke, die sich durch innovative Technologien und hochmodernes Design auszeichnet, stellt auf dem Channel Summit EMEA 2023, der am 15. Mai in Monaco eröffnet wird, ihre neueste integrierte All-in-One-Projektionslösung AURZEN BOOM vor. Ausgestattet mit Dolby Audio, intelligentem VanOS und innovativer Automatisierung - 'Ihr privates Kino: Sound sichtbar, Vision verstärkt'.Der weltweite Markt für Projektoren wächst schnell und zielt auf die Verbesserung der Produktleistung und intelligente Innovationen mit einer prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,4 % von 2023 bis 2030. In Zusammenarbeit mit Dolby und führenden Streaming-Plattformen bringt AURZEN sein bahnbrechendes Produkt AURZEN BOOM auf den Markt, das sich als Zugpferd erweisen wird.AURZEN BOOM, Ihr privates Kino: Sound sichtbar, Vision verstärktUnendlich, umhüllend und beeindruckend mit Dolby Audio: Das offiziell von Dolby autorisierte Soundsystem verfügt über bidirektionales Bluetooth 5,1 mit sechs hörbaren Einheiten, zwei 7-Watt-Breitbandlautsprechern und zwei 10-Watt-Hochtonlautsprechern sowie zwei Bassvibrationseinheiten.Die All-in-One 3D-Surround-Sound-Kammer liefert klare Höhen und satte Tiefen, in denen Schallschwingungen "sichtbar" sind. Zusätzlich liefert die fortschrittliche MPPQ-Engine außergewöhnlich lebendige Bilder mit FHD-Auflösung, 450 ANSI-Lumen und 300-Zoll -Superleinwandprojektion.Neues VanOS intelligentes Content System mit Netflix, Prime Video und YouTube: Integriert mit autorisierten Streaming-Diensten und unterstützt Netflix, Prime Video, YouTube, Plex, Vevo und mehr, und unterstützt auch Dual-Frequenz-Wi-Fi von 2.4G + 5G.Innovative Automatisierung, bahnbrechende Chiptechnologie und elegantes Design: Das Automatisierungsmodul unterstützt den professionellen nicht-induktiven Autofokus, die automatische 6D-Keystone-Korrektur, die automatische Bildschirmausrichtung und die automatische Hindernisvermeidung. BOOM zeichnet sich durch ein nachhaltiges Design mit einer Lebensdauer der Lichtquelle von bis zu 30,000 Stunden aus.Ausgestattet mit dem Chip der MTK 9-Serie und einer Multi-Core-CPU, um eine fließende Übertragung ohne Verzögerung zu gewährleisten. Außerdem verfügt es über ein innovatives, patentiertes Design mit einer magnetischen Maske.AURZEN BOOM wird im August zum Preis von 399 USD auf dem US-Markt eingeführt. Ab Juni wird AURZEN weltweit 100 Chief Experience Officers rekrutieren, um den BOOM auf der Grundlage von Nutzerfeedback zu testen und zu verbessern.Kontaktieren Sie AURZEN unter marketing@aurzen.com, um den BOOM Testberichte zu machen.Das Debüt von Boom unterstreicht die führenden Vorteile von AURZEN in der innovativen Forschung und Entwicklung von Video- und Audiotechnologien, die ein enormes Potenzial aufweisen. AURZEN BOOM setzt neue Maßstäbe in der Projektorbranche und ist bestrebt, den Markt für intelligente Projektion zu revolutionieren.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2076767/image_1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-weltweit-fuhrende-projektormarke-aurzen-stellt-auf-dem-channel-summit-emea-2023-ihren-ersten-intelligenten-projektor-aurzen-boom-mit-dolby-audio-vor-301824433.htmlOriginal-Content von: AURZEN, übermittelt durch news aktuell