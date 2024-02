Das war es für musicMagpie!

Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. In Bezug auf Musicmagpie haben Analysten die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings wurden in den letzten beiden Tagen hauptsächlich negative Themen von den Nutzern der sozialen Medien rund um Musicmagpie aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 10,25 GBP der Musicmagpie-Aktie mit -38,92 Prozent Abstand vom GD200 (16,78 GBP) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 11,31 GBP, was zu einem Abstand von -9,37 Prozent führt und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal ergibt. Insgesamt wird der Kurs der Musicmagpie-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Musicmagpie in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Daher bekommt Musicmagpie eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Musicmagpie-Aktie zeigt eine Ausprägung von 23,68, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 64,71, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Gut".