Das war es für Zomedica!

Die Aktie von Zomedica wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 19,06 liegt sie insgesamt 81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Arzneimittel", der 99,7 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Aktie von Zomedica derzeit überkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 95,74 Punkte, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit die Einstufung "Schlecht" nach sich zieht. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 46,75, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird der RSI daher als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Zomedica ist insgesamt positiv. Die vergangenen Meinungen und Äußerungen zeigen, dass in den Diskussionen besonders positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer guten Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Was die Dividende betrifft, so kann derzeit bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Arzneimittelbranche ein geringerer Ertrag in Höhe von 89,56 Prozentpunkten erzielt werden. Somit fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.