Das war es für Zignsec AB!

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Sentiment oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Zignsec in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie derzeit als "Neutral" bewertet. Auch im Anleger-Sentiment wurde in den letzten Tagen eine neutrale Stimmung verzeichnet, wobei an drei Tagen negative Diskussionen überwogen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Zignsec-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger (25 Tage) Basis als überkauft gilt. Daher erhält sie in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung. Auch aus charttechnischer Sicht schneidet die Aktie schlecht ab, da der letzte Schlusskurs um 54,44 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von 25,45 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Zignsec-Aktie derzeit in den verschiedenen Analysebereichen eine "Schlecht"-Bewertung.