Das war es für Zentek!

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Unsere Analysten haben Zentek auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse überwiegend positiv waren. Allerdings haben Nutzer in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen rund um Zentek aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Bewertung als "Neutral" eingestuft. Die Analysten kommen zu dem Schluss, dass Zentek hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" betrachtet werden muss.

Technische Analyse: Die charttechnische Entwicklung einer Aktie kann mithilfe des gleitenden Durchschnitts genutzt werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zentek-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 1,96 CAD. Der letzte Schlusskurs von 1,44 CAD liegt somit deutlich darunter (Unterschied -26,53 Prozent). Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (1,66 CAD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-13,25 Prozent), wodurch die Zentek-Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird die Zentek-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Zentek wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 94,44 Punkten, was darauf hindeutet, dass Zentek überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Zentek überkauft ist (Wert: 70,24), wodurch die Aktie auch für den RSI25 ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt erhält das Zentek-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Zentek hat sich in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Unsere Programme haben in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Zentek gemessen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.