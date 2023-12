Das war es für Yunda!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Yunda liegt bei 55,71, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt jedoch einen Wert von 76 für die Yunda, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" eingestuft wird.

Wenn man aktuell in die Aktie von Yunda investiert, kann man bei einer Dividendenrendite von 0,58 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Luftfracht und Logistik einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,78 Prozentpunkten erzielen. Daher fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns als "Schlecht" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei an drei Tagen die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch unterhielten sich die Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Yunda, was zu einer Gesamteinschätzung der Aktie als "Schlecht" führt.

Yunda lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten, was interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate liefert. Insgesamt ergibt sich für Yunda eine erhöhte Aktivität und eine positive Änderung der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.