Das war es für Yuan Heng Gas!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein gutes Werkzeug ist, um überkaufte oder unterkaufte Titel zu identifizieren. Der RSI-Wert der letzten 7 Tage für die Yuan Heng Gas-Aktie liegt bei 80, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der 7-Tage-RSI im Gegensatz zum 25-Tage-RSI (55) und deutet darauf hin, dass die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Yuan Heng Gas.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Yuan Heng Gas von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Yuan Heng Gas als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 9 insgesamt 25 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der bei 12,07 liegt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Die Dividendenrendite der Yuan Heng Gas-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 8,94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.