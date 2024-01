Das war es für Yatsen Holding Limited (A) (A)!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Aktienwert "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Yatsen wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 51,83 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen Wert von 55,29, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmungsänderung der Anleger im vergangenen Monat wird als "Schlecht" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen bleibt jedoch unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Yatsen-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Yatsen ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Aktienkurs von Yatsen bei 0,747 USD liegt und somit 25,3 Prozent unter dem GD200 (1 USD) liegt, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50 liegt bei 0,8 USD, was einen Abstand von -6,63 Prozent bedeutet und somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Yatsen-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.