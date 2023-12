Das war es für Xingmin Intelligent Transportation!

Die Xingmin Intelligent Transportation wird derzeit anhand des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,21 CNH, was einer Kursüberbewertung von +11,52 Prozent entspricht. Auf der Grundlage der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 5,78 CNH, was einer Abweichung von +0,52 Prozent entspricht. Dadurch wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet, insgesamt jedoch mit einem Rating von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Xingmin Intelligent Transportation derzeit überkauft ist, wodurch ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Bewertung, da das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Somit liefert die Analyse der RSIs insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung rund um die Xingmin Intelligent Transportation ist überwiegend negativ, wie aus einer Analyse von Kommentaren und Befunden auf sozialen Plattformen hervorgeht. In den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen von Nutzern aufgegriffen, wodurch die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft wird.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Xingmin Intelligent Transportation einen Wert von 97 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet, was eine neutrale Einschätzung durch die Redaktion in dieser Kategorie zur Folge hat.

