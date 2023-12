Das war es für X4 Pharmaceuticals!

Die Bewertung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Fakten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Kommunikation im Netz und der Stimmungsänderung. In Bezug auf die Aktie von X zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten eher schwach war, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt und insgesamt zu einer "Schlecht"-Wertung für X führt.

Die Analysten haben die Aktie von X in den letzten zwölf Monaten überwiegend positiv bewertet, mit 4 Gut- und 0 Neutral-Einstufungen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung von "Gut". Obwohl es keine Analystenupdates aus dem letzten Monat gibt, liegt das Kursziel für die Aktie von X im Durchschnitt bei 3,33 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 378,24 Prozent und somit eine "Gut"-Einstufung bedeutet.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der gleitende Durchschnittskurs der X bei 1,3 USD liegt, während die Aktie selbst nur bei 0,697 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Distanz zum GD200 beträgt -46,38 Prozent und zum GD50 beträgt sie -12,88 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtnote von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine negative Differenz von -2,49 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Biotechnologie", was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also aus den verschiedenen Bewertungen eine tendenziell negative Einschätzung der Aktie von X.