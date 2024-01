Das war es für Wuxi Taiji Industrial!

Weitere Suchergebnisse zu "Hong Kong & China Gas":

Die technische Analyse der Wuxi Taiji Industry-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 6,9 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 6,5 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -5,8 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 7,11 CNH, was zu einem Abstand von -8,58 Prozent führt und ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht". Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger in den letzten Monaten getrübt war, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auf der anderen Seite wurde das Unternehmen in den Diskussionen in den letzten Monaten intensiver behandelt, was zu einem Rating von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Wuxi Taiji Industry-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten Wochen vermehrt positive Meinungen zu Wuxi Taiji Industry geäußert wurden, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen wurden. Daraus ergibt sich eine neutrale Bewertung der Anlegerstimmung durch die Redaktion.

Im Branchenvergleich erzielte die Wuxi Taiji Industry-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 36,24 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche eine Outperformance von +43,16 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 23,72 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.