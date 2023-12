Das war es für Wuhu Shunrong Sanqi Interactive Entertainment Network Tech!

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von 37 Interactive Entertainment Network als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 beträgt 85,67 und wird als "Schlecht" empfohlen, während der RSI25 bei 68,9 liegt und eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Dadurch erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussionen über 37 Interactive Entertainment Network auf sozialen Medien zeigen aktuell keine klare Richtung. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen angesprochen, daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Die Aktie wird bezüglich der Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung rund um 37 Interactive Entertainment Network in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 26,1 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 18,07 CNH liegt, was einer Abweichung von -30,77 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 22,31 CNH unter dem letzten Schlusskurs und erhält daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.