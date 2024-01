Das war es für Wienerberger!

Das Baustoffunternehmen Wienerberger schüttet eine Dividendenrendite von 3,82 % aus, was 0,23 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 3,59 % liegt. Dies führt zu einer neutralen Einstufung des Unternehmens.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Wienerberger in den sozialen Medien, was zu einem negativen Stimmungsbarometer und einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen entspricht jedoch weitgehend dem Normalniveau, was zu einem neutralen Rating führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wienerberger liegt mit 7,3 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 18, was die Aktie als "günstig" einstuft und ihr eine positive Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien einbringt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Wienerberger-Aktie zeigt gemischte Signale, da der 7-Tage-RSI auf eine überkaufte Aktie hinweist, während der 25-Tage-RSI auf eine überverkaufte Aktie hinweist. Dies führt insgesamt zu einer neutralen RSI-Bewertung für Wienerberger.