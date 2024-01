Das war es für Weyerhaeuser!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Bei Weyerhaeuser Co wird der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage sowie der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet.

Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 72,51 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Weyerhaeuser Co-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Weyerhaeuser Co daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils negativ gegenüber Weyerhaeuser Co eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Daher erhält Weyerhaeuser Co eine "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung. Es gab jedoch mehr Kauf- als Verkaufssignale, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden die Aktien der Weyerhaeuser Co von Analysten insgesamt mit 0 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen "Neutral"-Einstufung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 36 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 6,89 Prozent bedeutet und zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung durch Analysten führt.