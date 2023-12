Das war es für Wacom!

Weitere Suchergebnisse zu "Wacom":

Die technische Analyse der Wacom-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit bei 599,9 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 4,5 JPY liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -99,25 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Ebenso liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 561,4 JPY, was einen Abstand von -99,2 Prozent und ebenfalls die Bewertung "Schlecht" ergibt. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen an der Beitragsanzahl eine starke Aktivität aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut".

Auch die Betrachtung der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung neutral ist. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen von den Nutzern aufgegriffen, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Dabei zeigt sich, dass die Wacom-Aktie derzeit mit einem Wert von 96,61 überkauft ist, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Bei Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 66, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt resultiert daraus die Einstufung "Schlecht" für die RSI.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für die Wacom-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und des Relative Strength-Index.