Das war es für Vulcan Energy Resources!

Die technische Analyse der Vulcan Energy zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 3,33 AUD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 2,01 AUD steht. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -39,64 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 2,34 AUD, was einer Distanz von -14,1 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Vulcan Energy besonders positiv diskutiert, wobei an neun Tagen positive Themen überwogen, während an vier Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bezogen auf Vulcan Energy langfristig unterdurchschnittlich war und sich das Stimmungsbild negativ verändert hat. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Vulcan Energy liegt bei 66,67, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen zeigt mit einem Wert von 77,24 eine "Schlecht"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.