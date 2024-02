Das war es für Vintage Wine Estates!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Vintage Wine Estates deutlich zum Negativen verändert. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der sozialen Medien, in denen die Marktteilnehmer eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigen. Aufgrund der negativen Auffälligkeiten wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Vintage Wine Estates für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Von der technischen Analyse her liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Vintage Wine Estates-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,75 USD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 0,414 USD um -44,8 Prozent darunter, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (0,49 USD) unter dem gleitenden Durchschnitt (-15,51 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Vintage Wine Estates-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Vintage Wine Estates-Aktie einen Wert von 62,42 für RSI7 und 60,55 für RSI25, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Vintage Wine Estates eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Vintage Wine Estates daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt wird Vintage Wine Estates von der Redaktion mit einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Stimmung und der technischen Analyse, sowie mit einem "Neutral"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators bewertet. Lediglich in Bezug auf die Anlegerstimmung erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating.