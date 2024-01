Das war es für Victoria!

Die Victoria-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 492,55 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 280 GBP liegt, was einer Abweichung von -43,15 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (309,58 GBP) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren Abweichung von -9,55 Prozent führt. Aufgrund dieser Werte erhält die Victoria-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Victoria mit einem Wert von 19,27 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 32,82. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie, weshalb sie als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende weist Victoria eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,41 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Aktienkursvergleich zeigt, dass die Performance der Victoria-Aktie in den letzten 12 Monaten bei -53,02 Prozent lag, während ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt nur um -0,08 Prozent gefallen sind. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich liegt Victoria deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.