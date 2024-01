Das war es für Vestas Wind Systems!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Vestas Wind A- wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 43,92 Punkten und zeigt somit an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 32,42 im neutralen Bereich. Insgesamt erhält Vestas Wind A- somit eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Vestas Wind A- verläuft bei 178,02 DKK, während der Aktienkurs bei 204,5 DKK liegt und somit einen Abstand von +14,87 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 181,1 DKK schneidet die Aktie gut ab, mit einer Differenz von +12,92 Prozent. Insgesamt wird die Aktie auf Basis dieser beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung und das allgemeine Interesse rund um die Aktie von Vestas Wind A- werden ebenfalls analysiert. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist auf eine negative Veränderung hin, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Aktie von Vestas Wind A- in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominieren positive Themen die Diskussionen. Trotzdem zeigen automatische Analysen eine überwiegend negative Stimmung in letzter Zeit. Basierend auf dem Anleger-Sentiment erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.