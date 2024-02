Das war es für Valoe Corporation!

Weitere Suchergebnisse zu "OppFi":

Valoe: Stimmung und Analyse

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung können interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild von Valoe geben. Aktuell zeigt sich eine schwache Aktivität im Netz, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was die Einschätzung als "Schlecht"-Wert bestätigt. Insgesamt ergibt sich somit für Valoe in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten Wochen eher neutral über Valoe diskutiert. Negative Diskussionen konnten kaum verzeichnet werden, und an drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer sogar auf grün. Aktuell interessieren sich die Anleger vor allem für positive Themen, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt bekommt Valoe daher auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Wer derzeit in die Aktie von Valoe investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag erzielen. Die Dividenden des Unternehmens fallen nur leicht niedriger aus, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik führt.

In der technischen Analyse zeigt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs der Valoe-Aktie für die letzten 200 Handelstage von 2,81 EUR. Der letzte Schlusskurs liegt mit 0,926 EUR um -67,05 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt jedoch eine andere Bewertung, nämlich ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Valoe-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.