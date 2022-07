Das war es für VP Bank!

Weitere Suchergebnisse zu "VP Bank":

An der Börse SIX Swiss Ex notiert die Aktie Vp Bank am 23.07.2022, 02:49 Uhr, mit dem Kurs von 81.6 CHF. Die Aktie der Vp Bank wird dem Segment "Asset Management & Custody Banken" zugeordnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Vp Bank einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Vp Bank jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Vp Bank mit einem Wert von 10,17 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Kapitalmärkte" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 39,39 , womit sich ein Abstand von 74 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Vp Bank liegt mit einer Dividendenrendite von 5,9 Prozent aktuell nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die "Kapitalmärkte"-Branche hat einen Wert von 5,05, wodurch sich eine Differenz von +0,84 Prozent zur Vp Bank-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Hold"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Vp Bank von 81,6 CHF ist mit -15,06 Prozent Entfernung vom GD200 (96,07 CHF) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 88,96 CHF auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -8,27 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Vp Bank-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.