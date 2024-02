Das war es für UK Oil, Gas!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Uk Oil & Gas in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält Uk Oil & Gas daher ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor liegt die Rendite von Uk Oil & Gas bei -69,29 Prozent, was mehr als 53 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -16,55 Prozent in den letzten 12 Monaten. Uk Oil & Gas liegt mit 52,74 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Uk Oil & Gas verläuft derzeit bei 0,39 GBP. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,1 GBP lag, was einem Abstand von -74,36 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt die Aktie mit einem Niveau von 0,21 GBP und einer Differenz von -52,38 Prozent im "Schlecht"-Bereich. Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Uk Oil & Gas aktuell mit einem Wert von 75 überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 71, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Einstufung des RSI.