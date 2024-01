Das war es für Toly Bread!

Die Toly Bread-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 9,79 CNH verzeichnet. Der letzte Schlusskurs von 7,39 CNH weicht um -24,51 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 8,13 CNH unter dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von -9,1 Prozent darstellt und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Toly Bread-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating nach einfacher Charttechnik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite von Toly Bread mit -41,8 Prozent mehr als 31 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -10,69 Prozent verzeichnet, liegt Toly Bread mit 31,11 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral. Es wurden sowohl neutrale als auch negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark schwankt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Toly Bread-Aktie.