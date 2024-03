Das war es für Times!

Die Times wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 43 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (43,29 USD) um +0,67 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Die Einstufung als "Neutral" ergibt sich auch aus dem gleitenden Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage, der bei 46,21 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -6,32 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Schlecht"-Wert macht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergibt sich ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung weisen auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin. Die Rate der Stimmungsänderung für Times war in diesem Zeitraum negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die Analysten schätzen die Aktie der Times auf langfristiger Basis als "Gut" ein, basierend auf den Bewertungen von insgesamt 18 Analysten. Das Kursziel wird im Mittel auf 41 USD geschätzt, was einer Erwartung von -5,29 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Einstufung bedeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis aller Analystenschätzungen als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 58,06, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 71,47, was für 25 Tage eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. Insgesamt führt das Gesamtbild zu einer "Schlecht"-Bewertung der Times-Aktie.