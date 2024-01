Das war es für Texwinca!

Die Texwinca-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 1,18 HKD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 0,82 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie sich um -30,51 Prozent vom GD200 entfernt hat, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 0,99 HKD, was einem Abstand von -17,17 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Texwinca-Aktie liegt in den letzten 7 Tagen bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 79,41 eine überkaufte Situation und führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung nach RSI.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Texwinca mit einer Rendite von -12,35 Prozent eine deutlich schlechtere Performance von mehr als 17 Prozent im Vergleich. Auch im Branchenvergleich der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche liegt die Rendite von Texwinca mit 30,85 Prozent deutlich darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden in den letzten zwei Wochen neutral über Texwinca diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt.

Basierend auf den verschiedenen Bewertungen erhält Texwinca insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.