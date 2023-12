Das war es für Textmunication Holdings!

Der Relative Strength Index (RSI) für Resonate Blends liegt bei 36,04, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich beim RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und aktuell bei 62 liegt. Auch hier wird die Situation als neutral eingestuft.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die Resonate Blends derzeit keine positive Entwicklung aufweist. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,05 USD, während der Kurs der Aktie bei 0,025 USD liegt, was einer Abweichung von -50 Prozent entspricht. Ähnlich verhält es sich beim gleitenden Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage, der ebenfalls bei 0,05 USD liegt und somit eine Abweichung von -50 Prozent aufweist. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien ergibt sich eine neutrale Bewertung. Es gab in letzter Zeit keine signifikante Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen über Resonate Blends. Auch die Intensität der Beiträge zu der Aktie zeigt keine außergewöhnlichen Veränderungen im Fokus der Anleger. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Bewertung, die zusammen mit der technischen Analyse ein Gesamtrating von "Schlecht" ergibt.

Zuletzt spiegelt auch das Anleger-Sentiment eine neutrale Haltung wider. In den letzten zwei Wochen wurde über Resonate Blends eher neutral diskutiert, ohne deutliche positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen zeigen sich keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.