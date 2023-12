Das war es für TeleMedicine!

Die Telemedizin befindet sich derzeit in einer schlechten Lage, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 liegt bei 9,18 CHF, während der Aktienkurs bei 7,3 CHF liegt, was einer Abweichung von -20,48 Prozent entspricht.

Ein ähnlich negatives Bild zeigt sich auch anhand des gleitenden Durchschnittskurses der vergangenen 50 Tage (GD50) von 8,27 CHF, was einer Abweichung von -11,73 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat die Telemedizin in den letzten 12 Monaten eine Performance von -55,86 Prozent erzielt. Dies stellt eine Unterperformance von -58,35 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche dar. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den letzten Wochen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Telemedizin weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-tägiger als auch auf 25-tägiger Basis. Insgesamt wird die Situation daher als "Neutral" eingestuft.