Das war es für Technovator!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann einen wichtigen Beitrag zur Bewertung einer Aktie leisten. Bei der Bewertung berücksichtigen wir die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, sowie die Rate der Stimmungsänderung. Technovator zeigt interessante Ausprägungen in dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index, RSI, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Der RSI von Technovator liegt bei 87,5, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung ist daher "Schlecht".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht". Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,43 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,28 HKD liegt, was einer Abweichung von -34,88 Prozent entspricht. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,3 HKD, was einer Abweichung von -6,67 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung als "Schlecht".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Technovator mit einer Rendite von -37,08 Prozent mehr als 27 Prozent darunter. In der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche liegt die Rendite bei -13,14 Prozent, wobei Technovator mit 23,94 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.