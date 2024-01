Das war es für Tantech Holdings!

Derzeit ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tantech bei 0 und zeigt an, dass die Börse 0,7 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 99 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Chemikalien", der derzeit bei 94 liegt. Aufgrund dieser Werte wird der Titel als unterbewertet eingestuft und auf Grundlage des KGV als "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Tantech liegt der RSI7 aktuell bei 56,72 Punkten und zeigt somit an, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Tantech überkauft ist und daher mit "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält das Tantech-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Mit einer Dividende von 0 % liegt Tantech im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (8328,51 %) niedriger, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Stimmungsbild bei Tantech hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Dies wird anhand der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt, die eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufzeigt. Da hier negative Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Tantech für diese Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.