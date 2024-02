Das war es für Taiwan Semiconductor Manufacturing!

Die Aktienanalyse der Taiwan Semiconductor Manufacturing zeigt interessante Ergebnisse. Der Kurs der Aktie liegt derzeit 18,38 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was kurzfristig als positiv bewertet wird. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als positiv eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei 29,09 Prozent liegt. Somit ergibt sich aus charttechnischer Sicht insgesamt eine positive Bewertung für die Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen jedoch eine zunehmend negative Stimmung und Meinung bezüglich des Unternehmens. In den letzten Wochen wurden vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer negativen Bewertung der Anlegerstimmung führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Schlecht" eingestuft.

Auch das Sentiment und der Buzz im Internet deuten auf eine negative Entwicklung hin. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität sind unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Abschließend lässt sich sagen, dass die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie auf Basis des Relative Strength-Index neutral eingestuft wird. Sowohl der RSI7 (für sieben Tage) als auch der RSI25 (für 25 Tage) zeigen Werte, die eine positive Bewertung nach sich ziehen. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamtbewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.