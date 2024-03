Das war es für Sumec!

Sumec-Aktie: Dividende, Sentiment und Aktienkurs im Vergleich zur Branche

Die Sumec-Aktie bietet Anlegern eine attraktive Dividendenrendite von 3,9 %. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Maschinenbranche, der bei 1,58 % liegt, ist die Ausschüttung von Sumec damit deutlich höher einzustufen. Aufgrund dieser Differenz von 2,32 Prozentpunkten wird die Einstufung der Aktie derzeit als "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Sumec wurden ebenfalls untersucht. Dabei zeigt sich, dass die Anzahl der Beiträge und Diskussionen im Internet über die Aktie unterdurchschnittlich ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild. Zudem gibt es laut unserer Messung kaum Veränderungen in der Stimmungslage, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Ein Blick auf den Relative Strength Index (RSI) der Sumec-Aktie zeigt, dass der RSI der letzten 7 Tage bei 75 liegt, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt hingegen bei 41,55, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Abschließend zeigt ein Branchenvergleich der Aktienkurse, dass Sumec im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der "Industrie"-Aktien eine Rendite von 31,31 % erzielt hat, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche kann Sumec mit einer Rendite von 50,2 % punkten, während die Branche im Durchschnitt eine negative Rendite verzeichnet. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr wird sie in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.