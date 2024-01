Das war es für Suedzucker!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Suedzucker von den meisten privaten Nutzern in den sozialen Medien positiv bewertet. Die Redaktion hat verschiedene Kommentare und Beiträge ausgewertet und festgestellt, dass überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft. Allerdings wurden auch 9 Schlecht-Signale identifiziert, weshalb die Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung als "Schlecht" erachtet wird.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Suedzucker mit 4,64 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 38, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist. Daher erhält Suedzucker in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Aus technischer Sicht ist die Aktie von Suedzucker kurzfristig mit einem Kurs von 13,09 EUR um -6,37 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage beträgt hingegen -14,72 Prozent, was auch zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Die Dividendenrendite von Suedzucker beträgt 5,07 Prozent, was 2,64 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält Suedzucker eine "Gut"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

