Das war es für Star Equity Holdings!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Aktie von Star Equity war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral. Es gab drei Tage, an denen das Stimmungsbarometer positiv war, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Jedoch zeigte sich in den letzten ein bis zwei Tagen ein deutlich gestiegenes Interesse der Anleger an positiven Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die Aktie führte.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es eine klare negative Veränderung in den Diskussionen über Star Equity in den letzten Wochen. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Zudem wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit in den Diskussionen festgestellt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führte.

Der Relative Strength Index (RSI) für Star Equity liegt bei 69,57, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 59 und wird ebenfalls als neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine Einstufung als "Neutral".

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Star Equity mit 841,9 deutlich höher ist als das vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" (99,74). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Perspektive.