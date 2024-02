Das war es für SolarEdge!

Die Solaredge-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 167,4 USD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 68 USD lag, was einer Abweichung von -59,38 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" auf dieser Grundlage. Auch wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der letzte Schlusskurs mit 80,65 USD unter dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von -15,69 Prozent entspricht. Somit erhält die Solaredge-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Solaredge-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -69,96 Prozent erzielt, was 650,86 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 3909,18 Prozent, und die Solaredge-Aktie liegt derzeit 3979,13 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Solaredge-Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Solaredge-Aktie einen Wert von 58,44 für RSI7 und 75,83 für RSI25. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Insgesamt wird die Solaredge-Aktie basierend auf technischer Analyse, Branchenvergleich, Sentiment und Buzz sowie dem Relative Strength-Index als "Schlecht" bewertet.