Das war es für SinoCloud!

Die Sinocloud-Aktie wird derzeit charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Der aktuelle Kurs von 0,014 SGD liegt 53,33 Prozent unter dem GD200 (0,03 SGD). Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 0,02 SGD, was einem Abstand von -30 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Signal, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite ergibt sich eine neutrale Bewertung. Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie.

Fundamental betrachtet weist die Sinocloud-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2 auf, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien heraus wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war unauffällig, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich somit insgesamt eine neutrale Bewertung für die Sinocloud-Aktie, basierend auf charttechnischen, fundamentalen und sentimentalen Kriterien.