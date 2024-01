Das war es für SilverCrest Metals!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die Stimmungslage unter den Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral. Es gab keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation. Allerdings war in den Diskussionen der Anleger in Bezug auf das Unternehmen Silvercrest Metals ein verstärktes Interesse an negativen Themen zu verzeichnen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "neutral".

Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen deuten in den letzten zwei Wochen auf ein Überwiegen von Kaufsignalen hin. Es wurden 3 "Gut"-Signale (bei 1 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation ermittelt, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie von Silvercrest Metals im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,58 Prozent erzielt, was 11,71 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -11,13 Prozent, wobei Silvercrest Metals aktuell 11,71 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat zunehmend eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Punktes führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen wurde festgestellt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die Silvercrest Metals-Aktie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Silvercrest Metals mit 0 Prozent derzeit unter dem Branchendurchschnitt von 3,57 Prozent in der "Metalle und Bergbau"-Branche, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

