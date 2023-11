Das war es für Sichuan Chemical!

Die Sichuan New Energy Power-Aktie wird in Bezug auf ihre Dividendenpolitik bewertet. Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent, was 1,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Sichuan New Energy Power-Aktie bei 11,95 CNH, was -0,17 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung als "Schlecht" beurteilt, da die Distanz zum GD200 bei -16,49 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz um die Sichuan New Energy Power-Aktie werden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigt sich eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und somit eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine negative Änderung erfahren, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Sichuan New Energy Power in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Aus fundamentaler Sicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sichuan New Energy Power bei einem Wert von 20. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Chemikalien" (KGV von 0) liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt (ca. 0 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Sichuan New Energy Power somit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.