Das war es für ShinyBud!

Die Shiny Health & Wellness-Aktie wird derzeit charttechnisch als "Schlecht" bewertet, da der Kurs von 0,075 CAD einen Abstand von -80,26 Prozent zum GD200 von 0,38 CAD aufweist. Auch der GD50 signalisiert mit einem Kurs von 0,09 CAD ein "Schlecht"-Signal, da der Abstand -16,67 Prozent beträgt. Insgesamt ergibt sich also eine negative Einschätzung, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit grünen Stimmungsbarometern an zwei Tagen und neutralen Einstellungen an insgesamt einem Tag. In den letzten ein, zwei Tagen haben die Anleger ebenfalls positiv über das Unternehmen Shiny Health & Wellness diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für den Shiny Health & Wellness-Kurs eine Ausprägung von 100, was als "Schlecht" bewertet wird. Für 25 Tage beläuft sich der RSI25 auf 52,63, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend führt dieses Gesamtbild zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".