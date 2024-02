Das war es für Shenzhen Genvict!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Bewertung einer Aktie. Bei der Bewertung werden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Shenzhen Genvict zeigt interessante Ausprägungen in dieser Analyse. Die Diskussionsintensität zeigt eine starke Veränderung, da weniger Aktivität zu beobachten ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich für die Shenzhen Genvict-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 20,36 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 12,31 CNH, was einem Unterschied von -39,54 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 19,03 CNH eine Abweichung von -35,31 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Shenzhen Genvict-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Die Bewertung der Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass Shenzhen Genvict in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern als neutral bewertet wurde. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Shenzhen Genvict mit einer Rendite von -26,44 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um mehr als 15 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche liegt die Rendite mit 20,46 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.