Das war es für Shenghe!

In den letzten zwei Wochen wurde Shenghe von den meisten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in den vergangenen beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anlegerstimmung auf dieser Ebene.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Shenghe mit -41,93 Prozent mehr als 17 Prozent unter dem Durchschnitt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -24,75 Prozent. Auch hier liegt Shenghe mit 17,18 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei Shenghe zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher negativ, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Kurs von 9,07 CNH für Shenghe, was einer Abweichung von -18,87 Prozent vom GD200 (11,18 CNH) entspricht. Dies signalisiert eine schlechte charttechnische Bewertung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, liegt bei 9,24 CNH. Dies führt zu einem neutralen Signal, da der Abstand -1,84 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Shenghe-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.