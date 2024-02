Das war es für Shanghai Waigaoqiao Free Trade ZoneB!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone eingestellt waren. Insgesamt gab es vier positive und sechs negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral.

Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.

Des Weiteren lässt sich mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem technischen Analyse-Indikator, eine Aussage darüber treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone-Aktie beträgt aktuell 70, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist, und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auf dieser Basis wird Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone ein "Neutral"-Rating zugeordnet. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone zu einem "Schlecht"-Rating.

Ein weiterer Aspekt ist der Branchenvergleich des Aktienkurses. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone mit einer Rendite von -19,35 Prozent um mehr als 2 Prozent darunter. Die "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite von -18,19 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone mit 1,16 Prozent darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Zuletzt wird die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz berücksichtigt. Die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, war schwach, weshalb Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht" erhält. Zudem war die Rate der Stimmungsänderung negativ, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone daher insgesamt als "Schlecht"-Wert bewertet.