Das war es für Shanghai Diesel EngineA!

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Shanghai New Power Automotive in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Anzahl der Beiträge zu dieser Aktie zeigt, dass das Unternehmen aktuell etwas weniger im Fokus der Anleger steht als normal, weshalb die Aktie ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Die privaten Nutzer in den sozialen Medien haben Shanghai New Power Automotive in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Auch wurden in den vergangenen Tagen vor allem positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wäre die Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt also eine "Gut"-Einstufung.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Shanghai New Power Automotive eine Performance von -4,49 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche hat sie dabei eine Underperformance von -3,41 Prozent gezeigt. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Unterperformance bei 3,76 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Shanghai New Power Automotive gegenüber dem Branchendurchschnitt eine um 1,5 Prozentpunkte niedrigere Rendite aus. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht".