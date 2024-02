Das war es für Shandong Molong Petroleum Machinery!

Die Shandong Molong Petroleum Machinery-Aktie wird in verschiedenen Analysebereichen als "Schlecht" bewertet. In der technischen Analyse weicht der aktuelle Kurs von 1,96 HKD um -19,67 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 2,44 HKD ab. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 2,2 HKD über dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von -10,91 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich ein überbewertetes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 13,87 in der Kategorie "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen". Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung.

Auch im Branchenvergleich schneidet die Aktie schlecht ab. Während ähnliche Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -8,55 Prozent gefallen sind, verzeichnete Shandong Molong Petroleum Machinery eine Performance von -20,71 Prozent, was einer Underperformance von -12,16 Prozent entspricht. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.