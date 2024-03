Das war es für Shake Shack!

Shake Shack verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 85,16 Prozent. Im Vergleich dazu verzeichneten ähnliche Unternehmen aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche durchschnittlich einen Rückgang um -5,24 Prozent, was einer Outperformance von +90,4 Prozent für Shake Shack entspricht. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -5,44 Prozent, wobei Shake Shack um 90,6 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigte Shake Shack interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität änderte sich deutlich, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte, während die Rate der Stimmungsänderung gering blieb und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie von Shake Shack ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 294,75 auf, was 527 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (47,03). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt somit zu einer "Schlecht"-Einstufung aus fundamentaler Perspektive.

In Bezug auf die Dividende schüttet Shake Shack im Vergleich zur Branche Hotels Restaurants und Freizeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,81 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 2,81 % ist. Dieser niedrigere Ertrag führt ebenfalls zur Einstufung "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Shake Shack, wobei die Performance beeindruckend ist, jedoch die fundamentalen Kennzahlen und die Dividendenrendite auf "Schlecht" hinweisen.