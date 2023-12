Das war es für Sequans Communications!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier über- oder unterbewertet ist. Sequans Communications wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 76,19 Punkten, was auf eine überkaufte Aktie hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt hingegen eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält Sequans Communications für diesen Punkt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigen wenig Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die verringerte Aktivität der Marktteilnehmer deutet auf ein nachlassendes Interesse hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt einen gleitenden Durchschnittskurs von 2,52 USD und einen aktuellen Kurs von 2,79 USD, was zu einer positiven Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage weist jedoch auf eine neutrale Bewertung hin. Insgesamt erhält Sequans Communications eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in letzter Zeit neutral, mit verstärkten positiven Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.