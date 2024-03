Das war es für Royale Furniture!

Die technische Analyse der Royale Home ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1,4 HKD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,87 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -37,86 Prozent zum GD200 und wird als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 1,06 HKD, was einen Abstand von -17,92 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Schlecht".

Im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche verzeichnete die Royale Home in den letzten 12 Monaten eine Performance von -54,47 Prozent, während ähnliche Aktien in dieser Branche im Durchschnitt um 4,25 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -58,72 Prozent im Branchenvergleich. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite der Royale Home bei -2,68 Prozent, was einer Unterperformance von 51,79 Prozent unter dem Durchschnittswert entspricht. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich der Dividende schüttet die Royale Home eine Dividendenrendite von 0,71 % aus, was 5,49 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 6,2 %. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird auch in dieser Kategorie die Einstufung als "Schlecht" gegeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über die Royale Home gezeigt. Daher wird die Aktie vom Redaktionsteam als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt, ob es derzeit stark im Fokus der Anleger steht oder nicht. Insgesamt wurde über die Royale Home jedoch unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Aktie daher in allen Kategorien eine Bewertung von "Schlecht" oder "Neutral".