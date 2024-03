Das war es für Roy Asset Holding SE!

Der Aktienkurs von Roy Asset hat im letzten Jahr eine Rendite von -94,44 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Industriedurchschnitt von 8,81 Prozent eine Unterperformance von 103,25 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen Rendite von 12,01 Prozent für Wertpapiere aus der Bauprodukte-Branche liegt die Rendite von Roy Asset um 106,46 Prozent niedriger. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Roy Asset derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI hingegen deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb dieser mit "Neutral" bewertet wird.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Ebenso fand keine signifikante Veränderung in der Diskussionsintensität über das Unternehmen statt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Roy Asset-Aktie am letzten Handelstag mit 0,012 EUR um 82,86 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs mit 0,02 EUR unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Roy Asset-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.