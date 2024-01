Das war es für Rock Tech Lithium!

Die Rock Tech Lithium-Aktie wurde einer technischen Analyse unterzogen, bei der der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet wurde. Der aktuelle Wert beträgt 1,75 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 1,12 CAD lag, was einem Unterschied von -36 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (1,29 CAD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-13,18 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Rock Tech Lithium-Aktie also mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde bei Rock Tech Lithium eine negative Veränderung festgestellt. Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien hat sich hin zum Negativen entwickelt, was zu einem "Schlecht"-Rating in diesem Bereich führt. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien nahm ebenfalls ab, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält Rock Tech Lithium für diese Stufe insgesamt ein "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Rock Tech Lithium in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist dagegen überwiegend positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse erzielte Rock Tech Lithium in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -55,71 Prozent, was eine Underperformance von -39,04 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche darstellt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 39,04 Prozent schlechter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.