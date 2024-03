Das war es für Robert Walters!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Bezug gesetzt werden. Der 7-Tage-RSI von Robert Walters liegt derzeit bei 76,09 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basiert auf trendfolgenden Indikatoren wie dem gleitenden Durchschnitt. Bei Robert Walters beträgt der 200-Tages-Durchschnitt 410,59 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 406 GBP liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 434,42 GBP, und da der letzte Schlusskurs darunter liegt, erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Aus fundamentaler Sicht hat Robert Walters ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,46, was unter dem Branchendurchschnitt von 63,15 liegt und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zur Branche "Professionelle Dienstleistungen" hat die Aktie von Robert Walters in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,71 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 1,75 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -12,45 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Schlecht"-Rating. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.