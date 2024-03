Das war es für Rave Restaurant!

Die Rave Restaurant-Aktie hat in verschiedenen Bewertungskategorien gemischte Ergebnisse erzielt. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt sie derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,76 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Rave Restaurant-Aktie einen Wert von 58,33 für RSI7 und 58,89 für RSI25, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um das Unternehmen zeigt sich, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat eingetrübt ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Zudem wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 14,53, was 70 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, und führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.